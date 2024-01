Apple Vision Pro : le poids va-t-il être un problème ?

La commercialisation de l'Apple Vision Pro approche. En amont du lancement des précommandes ce vendredi 19 janvier, Apple a hier reçu l'autorisation de mise en vente de la FCC puis a officiellement ouvert l'App Store de visionOS pour que les développeurs puissent lancer leurs applications destinées au casque. Le timing n'avait rien d'innocent : Apple avait prévu le jour-même quelques démonstrations des premières applications en question auprès de certains journalistes américains invités dans ses locaux new-yorkais, avec notamment Engadget Marques Brownlee et Joanna Stern pour le Wall Street Journal.Tout ce petit monde s'est donc retrouvé pour faire mumuse avec au choix le cinéma sur Disney+, la manipulation d'objets en 3D avec JigSpace, la rencontre de dinosaures sur Encounter Dinosaurs, la frappe au clavier virtuel ou encore la fonctionnalité EyeSight qui retranscrit en temps réel les yeux de l'utilisateur sur l'écran externe du casque.

Photo par Apple via Joanna Stern

Les journalistes n'ont pas pu essayer le casque plus de 30 minutes. Pourtant, le poids de l'appareil semble faire l'unanimité contre lui., s'exclame Marques Brownlee. Un constat partagé par Cherlynn Low chez Engadget :Fort heureusement, la seconde lanière qui passe au-dessus de la tête, appelée Dual Loop Band, lui a finalement apporté un certain soulagement., confirme Joanna Stern. Reste à voir le résultat sur une période beaucoup plus prolongée, comme le visionnage d'un long film.En attendant, on n'en apprend pas bien plus sur le fonctionnement du casque par rapport aux précédentes démonstrations, entre impressions globalement dithyrambiques sur la qualité de l'affichage et retours beaucoup plus mitigés sur la fonctionnalité EyeSight souvent jugée un peu bizarre voire ridicule. Encore une fois, aucune photo de la fonctionnalité n'a été autorisée par Apple et ce n'est sans doute pas un hasard.Concernant le clavier virtuel de visionOS, que Mark Gurman avait jugé « bon pour la casse » , les sons de cloche varient selon le journaliste concerné mais on a la confirmation que ce ne sera pas une solution viable pour une frappe prolongée., résume The Verge. Même conclusion chez Engadget qui préfère sélectionner les lettres en les regardant puis en validant avec les doigts :, affirme Cherlynn Low qui précise tout de même que ce n'est absolument pas idéal pour écrire plus que quelques mots.