Les maigres nouveautés de macOS 14.3, lancé la semaine prochaine

• Collaborate on playlists in Apple Music allows you to invite friends to join your playlist and everyone can add, reorder, and remove songs

• Emoji reactions can be added to any track in a collaborative playlist in Apple Music

• AppleCare & Warranty in Settings shows your coverage for all devices signed in with your Apple ID

macOS 14.3 sera disponible la semaine prochaine. Apple a ce soir distribué la versionde cette future mise à jour qui contient très peu de nouveautés. Il y a les listes de lecture collaboratives d'Apple Music qui permettent de créer des playlists à plusieurs, l'affichage du statut de la garantie et d'AppleCare de tous les appareils liés à l'Apple ID de l'utilisateur dans les réglages... et c'est tout, en tout cas selon les notes de version fournies par Apple.C'est en début de semaine prochaine qu'il sera possible d'installer cette mise à jour, qui sera déployée aux côtés d'iOS 17.3 qui présente un peu plus d'évolutions ainsi que de watchOS 10.3 avec le nouveau cadran Unité et de tvOS 17.3 avec la prise en charge d'AirPlay dans les hôtels . Voici les notes de version de macOS 14.3 fournies par Apple, en anglais seulement pour le moment :