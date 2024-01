L'Apple Watch perd la mesure de l'oxygène sanguin aux États-Unis

Apple n'a finalement pas obtenu la prolongation de la suspension de l'interdiction de vente des Apple Watch Series 9 et Ultra 2 aux États-Unis en instance d'appel : la cour d'appel du circuit fédéral a rejeté cette demande et les modèles incriminés sont à nouveau interdits d'importation dans le pays à compter de ce jeudi 18 janvier. Apple avait anticipé cette mauvaise nouvelle en créant des versions des Apple Watch Series 9 et Ultra 2 dépourvues de la fonctionnalité de mesure du taux d'oxygène. Désormais, une mention sur l'Apple Store prévient les clients que cette fonctionnalité n'est plus disponible.Seuls les modèles commercialisés aux États-Unis sont concernés par cette limitation et les Apple Watch déjà vendues conservent la fonctionnalité. Apple a fait appel de la décision de l'International Trade Commission mais c'est un processus qui pourrait prendre plusieurs mois. En attendant, on sait que les ingénieurs de Cupertino travaillent sur une nouvelle version de leur algorithme qui ne violerait pas les brevets de Masimo mais c'est un long travail qui pourrait nous mener aux Apple Watch Series 10 et Ultra 3 en septembre prochain.