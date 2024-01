Netflix va bouder le lancement de l'Apple Vision Pro

Il n'y aura pas d'application Netflix pour le lancement de l'Apple Vision Pro aux États-Unis le 2 février : un représentant du service de streaming a confirmé à Bloomberg qu'aucune application n'était en développement pour le casque de réalité virtuelle d'Apple. Il ne sera pas non plus possible de se rabattre sur l'application iPad, comme le permet visionOS : jugeant que l'expérience ne serait pas optimale, Netflix a bloqué cette alternative. Restera donc la version web par le biais de Safari, avec les limitations que cela comporte comme l'impossibilité de télécharger des contenus pour les regarder hors connexion.

Disney+ sur visionOS

Dans un communiqué de presse , Apple a annoncé que les fournisseurs de contenus disponibles au lancement du casque seraient Disney+, ESPN, NBA, MLB, PGA Tour, Max, Discovery+, Amazon Prime Video, Paramount+, Peacock, Pluto TV, Tubi, Fubo, Crunchyroll, Red Bull TV, IMAX, TikTok et MUBI. Netflix attend peut-être de jauger l'intérêt du grand public pour le casque d'Apple, qui ne devrait être disponible qu'en de petites quantités au lancement