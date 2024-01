Une édition spéciale des AirPods Pro pour l'année du Dragon

Comme c'est devenu la tradition depuis quatre ans, Apple vient de lancer une édition spéciale des AirPods Pro avec un flocage du boîtier et de l'emballage : cette année, le Nouvel An chinois célèbre le dragon. Ces modèles d'AirPods Pro sont vendus exclusivement en Chine, à Hong Kong, à Taïwan, à Singapour, au Vietnam, à Macao ainsi qu'en Corée du Sud où 2024 est l'année du Dragon Bleu. Il s'agit d'une édition limitée, mais on ne sait pas à combien d'exemplaires.L'année dernière, Apple avait édité des AirPods Pro avec le visuel d'un lapin , succédant au tigre et au buffle . On retrouve également cette année un AirTag pour l'année du Dragon au Japon. Ces éditions spéciales ne présentent pas la moindre différence technique avec les produits normaux, mais ils font le plaisir des collectionneurs... et des spéculateurs.