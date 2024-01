Jusqu'à 2 To de stockage pour l'iPhone 16 Pro grâce à la mémoire QLC ?

L'iPhone plafonne à 1 To de stockage depuis 2021 avec l'iPhone 13 Pro, l'entrée de gamme restant à 128 Go depuis trois ans. Sur le récent iPhone 15 Pro Max, Apple démarre pour la première fois à 256 Go mais le modèle le plus généreux reste pour le moment à 1 To. Cela pourrait changer cette année avec la gamme d'iPhone 16 Pro qui pourrait monter à 2 To, selon les sources industrielles du site DigiTimes . L'iPhone 16 Pro de base pourrait alors potentiellement passer à 256 Go à son tour.Selon la publication taïwanaise, Apple envisagerait d'utiliser de la mémoire QLC pour ses futurs modèles de 1 To et 2 To. Tous les modèles actuels font appel à de la mémoire TLC, qui stocke trois bits par cellule. La mémoire QLC en stocke quatre : c'est moins cher, mais au détriment de la vitesse et de la fiabilité. Cela permettrait d'éviter l'explosion tarifaire pour le modèle de 2 To, mais cela représenterait un retour en arrière pour le modèle de 1 To. Voilà pourquoi Apple hésiterait et réaliserait des tests intensifs avant de prendre une décision définitive. Affaire à suivre, donc.