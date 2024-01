L'iPhone 16 aurait un bouton de capture multifonctions

On en sait un peu plus sur le bouton de capture de l'iPhone 16, évoqué par de multiples rumeurs ces derniers mois. Positionné sur le côté droit du téléphone, en bas du châssis à l'opposé du bouton latéral actuel, il servirait principalement à l'application Appareil photo, d'où son surnom. On savait qu'il s'agirait d'un bouton capacitif, mais ce serait en réalité un peu plus subtil que cela : le site The Information nous apprend que le bouton serait effectivement tactile, capable de détecter plusieurs niveaux de pression... mais il serait aussi mécanique.

Montage par The Apple Hub

En substance, le bouton fonctionnerait comme les autres pour sa fonctionnalité de base, à savoir ouvrir l'application Appareil photo et déclencher la prise de photos. Puisqu'il s'agirait d'un bouton mécanique, aucun problème avec les doigts mouillés ou des gants. Le bouton étant également capacitif, il offrirait en bonus des fonctionnalités plus avancées, comme le contrôle du zoom en glissant son doigt sur le bouton vers la gauche (diminuer) ou vers la droite (augmenter), et le contrôle de la mise au point en appuyant légèrement dessus avant d'appuyer plus fort pour déclencher la photo avec le clic mécanique. Voilà qui est plus clair !