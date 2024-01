Précommandes de l'Apple Vision Pro : trois capacités disponibles

Apple vient de lancer les précommandes de son casque de réalité virtuelle sur l'Apple Store américain , pour une disponibilité officielle le 2 février. On connaît désormais les capacités de stockage proposées pour l'Apple Vision Pro qui est décliné en trois modèles : avec 256 Go pour 3 499 dollars, 512 Go pour 3 699 dollars et 1 To pour 3 899 dollars. À cela, il faut ajouter d'éventuelles lentilles : les verres de lecture ZEISS sont à 99 dollars, tandis que les verres correcteurs sur prescription sont à 149 dollars. Le contrat d'assurance AppleCare est à 499 dollars. Il est également possible d'acheter des batteries supplémentaires à 199 dollars l'unité.Voilà bien longtemps qu'un produit d'Apple n'avait pas été livré en standard avec autant d'accessoires. Dans la boîte, on retrouve deux bandeaux appelés Solo Knit Band (derrière la tête) et Dual Loop Band (sur la tête), un cache-lumière et deux coussins de cache-lumière, une protection appelée Apple Vision Pro Cover pour l'avant de l'appareil, une chiffonnette de nettoyage, la batterie externe, le câble de charge USB-C et l'adaptateur secteur USB-C de 30 W.Le processus de commande est assez simple : il faut scanner son visage à l'aide d'un iPhone ou iPad doté de Face ID, ce qui permet à Apple de déterminer automatiquement la taille des accessoires. Rappelons que seuls les États-Unis sont concernés par ce lancement : pour les autres pays, il faudra attendre qu'Apple accroisse sa capacité de production . L'état des stocks va ainsi être scruté de près dans les prochaines semaines...