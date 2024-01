Apple lance un étui de voyage pour l'Apple Vision Pro

Apple fournit de multiples accessoires avec son casque de réalité virtuelle, y compris une housse de protection qui couvre l'écran extérieur. On peut ainsi le glisser dans un sac sans trop prendre de risques, mais le cache-lumière n'offre pas une protection optimale de l'intérieur de l'appareil et certains utilisateurs voudront une solution pour transporter élégamment le casque et sa batterie. Si les accessoiristes s'engouffreront forcément dans la brèche à un moment ou un autre, Apple a créé son propre étui appelé Apple Vision Pro Travel Case.L'étui avec un intérieur en microfibre épouse la forme de l'appareil qui se loge sur un support venant fermer l'intérieur du casque. Il y a une sangle permettant d'attacher la batterie, une poignée rétractable et une housse externe indéchirable. Il peut être acheté séparément du casque à 199 dollars sur l'Apple Store