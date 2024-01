Apple Vision Pro : attention aux restrictions à l'international

Apple a cet après-midi lancé les précommandes de son casque Apple Vision Pro aux États-Unis, où il sera officiellement disponible le 2 février. Pour l'instant, aucune date pour l'international : Apple indique que le casque arrivera dans d'autres payssans donner plus de précisions sur le calendrier ou les régions concernées. En attendant, Apple veut décourager les inévitables curieux de faire importer un Apple Vision Pro dans leur pays : dans les petites lignes de l'Apple Store, Apple liste en effet plusieurs limitations qui peuvent être très pénalisantes.On apprend en effet que le visionOS n'existe pour le moment qu'en anglais, et surtout que l'App Store de visionOS requiert un compte Apple ID américain (avec le moyen de paiement allant avec), ce qui est particulièrement contraignant. Pour les éventuelles lentilles correctrices, il faut absolument une prescription américaine et l'expédition n'est pas possible en dehors des États-Unis. Apple indique également que certaines applications et fonctionnalités peuvent ne pas être accessibles dans certains pays pour des questions de droits. Enfin, et c'est l'argument massue : il n'y aura aucun service après-vente en dehors des États-Unis dans un premier temps. En cas de pépin survenu à l'étranger, il faudra donc retourner le casque dans son pays d'origine tant que le SAV international n'a pas été lancé.