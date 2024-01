Apple s'engage bien à ouvrir Apple Pay à la concurrence en Europe

• permettre aux fournisseurs tiers de portefeuilles mobiles et de services de paiement d'accéder à la fonctionnalité NFC sur les appareils iOS et d'interargir avec celle-ci grâce à un ensemble d'interfaces de programmation d'application (ci-après les «API»), et ce gratuitement et sans devoir utiliser Apple Pay ou Apple Wallet. Apple créerait les API nécessaires pour permettre un accès équivalent aux composants NFC dans le mode «Host Card Emulation» (HCE), une technologie développée pour stocker en toute sécurité les identifiants de paiement et effectuer des transactions à l'aide de la NFC, sans recourir à un élément sécurisé embarqué;

• appliquer les engagements à tous les développeurs d'applications de portefeuille mobile tiers établis dans l'Espace économique européen (ci-après l' «EEE») et à tous les utilisateurs d'iOS disposant d'un identifiant Apple enregistré dans l'EEE. Apple n'empêchera pas l'utilisation de ces applications lors de paiements effectués dans des magasins hors EEE;

• prévoir des propriétés et des fonctions supplémentaires, notamment le choix par défaut des applications de paiement préférées, l'accès aux propriétés d'authentification comme FaceID et un mécanisme de suppression;

• appliquer des critères d'éligibilité équitables, objectifs, transparents et non discriminatoires pour rendre la NFC accessible aux développeurs d'applications de portefeuilles mobiles tiers, qui devront conclure un accord de licence ADP pour bénéficier de cet accès;

• mettre en place un mécanisme de règlement des différends en vertu duquel les décisions d'Apple refusant l'accès à l'entrée NFC seront examinées par des experts indépendants.

Le mois dernier, l'agence de presse Reuters affirmait qu'Apple avait proposé à Commission européenne une ouverture de la puce NFC de l'iPhone à la concurrence . La Commission apporte aujourd'hui une confirmation officielle de cette information et présente les détails des engagements d'Apple, soulignant que ces propositions sont en réponse à la conclusion d'une enquête qui estimait qu'Apple enfreint la réglementation européenne en restreignant la concurrence sur le marchés des portefeuilles mobiles, afin deLa CommissionElle précise que les engagements ci-dessous seront pris pour une période de dix ans, avec une mise en oeuvreSi la Commission se satisfait de ces concessions, Apple va donc bien ouvrir la puce NFC de l'iPhone et l'application Cartes à la concurrence pour ses utilisateurs de l'Union européenne (y compris durant leurs voyages hors EEE) mais en gardant un certain contrôle avec des critères d'éligibilité pour les développeurs d'applications de portefeuilles mobiles tiers, comprenant des accords à signer et des licences à respecter. Bien que la notion de portefeuille puisse être assez large, seuls les services de paiement sont évoqués par la Commission européenne et les autres types de cartes (transport, badges, clés de voiture, cartes de fidélité, etc.) ne sont a priori pas concernés par cette future évolution.