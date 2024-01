Les importants coûts de réparation de l'Apple Vision Pro

Les précommandes de l'Apple Vision Pro ont été lancées hier , deux semaines avant la sortie officielle le 2 février. Apple a déjà mis en ligne les frais de réparation en cas de casse sur le casque. Il y a seulement deux cas de figure : un dommage sur le verre extérieur qui sera facturé 799 dollars, et tout autre dommage qui entraînera des frais de 2 399 dollars.Le casque, vendu à partir de 3 499 dollars dans sa configuration de base avec 256 Go de stockage, est fourni avec une petite housse de protection pour le verre extérieur mais il faut repasser à la caisse pour un étui en bonne et due forme protégeant l'intégralité du casque — comptez 199 dollars pour le Travel Case d'Apple . Apple propose également sa police d'assurance AppleCare+ à 499 dollars : dans ce cas, la franchise pour tout dommage est de 299 dollars.Attention, Apple a hier prévenu les voyageurs , et surtout les personnes tentées de faire importer le casque dans un autre pays que les États-Unis, que le SAV d'Apple n'assurera pas de réparations pour le casque tant qu'il ne sera pas disponible dans le pays concerné.