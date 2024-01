Apple Vision Pro : AirPlay est bien pris en charge mais limité à 720p

Apple a profité de l'ouverture des précommandes de son casque Apple Vision Pro hier pour mettre en ligne la fiche technique complète. On y apprend différentes petites choses qui avaient été gardées secrètes jusqu'ici, comme le poids de l'appareil , et le fait qu'il prend bien en charge AirPlay pour que les personnes autour de l'utilisateur puissent avoir un aperçu en temps réel de ce qu'il est en train de faire ou visionner. Cela fonctionne sur iPhone, iPad, Mac, Apple TV et sur les téléviseurs connectés compatibles AirPlay.

« Et là tu vois quoi ? »

Apple indiquait initialement sur la fiche technique qu'AirPlay fonctionnait en 1080p mais la page a été mise à jour quelques heures plus tard pour réduire cette limitation à 720p. C'est une définition d'écran un peu légère... Apple avait sans doute prévu de prendre en charge le 1080p (Full HD) mais a peut-être rencontré des problèmes de performances la conduisant à revoir sa promesse à la baisse.