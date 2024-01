Un aperçu du processus de fabrication de l'Apple Vision Pro

Fabriquer l'Apple Vision Pro est un processus complexe et Apple tient à le faire savoir. Chose rare, on peut ainsi découvrir une courte vidéo prise dans les usines des sous-traitants d'Apple avec différentes étapes de l'assemblage du casque, notamment de l'usinage du verre et du châssis. On devine quelques petites mains ici et là, mais le montage suggère un très haut niveau d'automatisation.Apple a hier dévoilé les tarifs de réparation du casque en cas de casse. Il semble qu'Apple ne soit en capacité que de remplacer le verre extérieur (facturé 799 dollars) alors que tout autre dommage entraînera une facturation par défaut de 2 399 dollars, ce qui semble signifier qu'Apple se contentera alors de remplacer le casque. À compter de la disponibilité de l'appareil le 2 février, les démontages de sites spécialisés comme iFixit nous permettront de nous faire une idée plus précise du niveau de réparabilité de l'Apple Vision Pro.