Un aperçu du design de l'iPad Air 12,9'' ?

Le site 91mobiles aurait mis la main sur un fichier CAD représentant le futur iPad Air 12,9" en trois dimensions. Le design ressemble beaucoup à ce que l'on connaît aujourd'hui, à l'exception de la protubérance de l'appareil photo qui prend la forme d'une pilule englobant le micro, alors que seul l'appareil photo dépasse du châssis sur le modèle actuel . On remarque également que la webcam reste sur la largeur de la tablette pour une utilisation idéale en mode portrait, alors que l'iPad 10 pourtant moins haut de gamme est déjà passé à une webcam horizontale en 2022.En dehors d'une déclinaison pour la première fois dans un très grand format de 12,9" en plus du modèle classique de 10,9", le prochain iPad Air attendu pour le mois de mars ne devrait pas présenter d'évolution majeure. Il y aura bien sûr la puce M2 et quelques évolutions de routine comme la prise en charge du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.3, et on peut espérer des améliorations du côté de l'appareil photo et des capacités de stockage, mais c'est l'iPad Pro qui devrait être à l'honneur au printemps avec une refonte de son design autour de nouveaux écrans OLED.