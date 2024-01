macOS 14.3 est disponible avec peu de nouveautés

Mise à jour 19:44 :

Apple indique dans une fiche de support que macOS 14.3 corrige différentes failles permettant à des applications ou des sites web malveillants d'exécuter du code à l'insu de l'utilisateur.

• Collaborez sur des playlists dans Apple Music en invitant des amis à rejoindre vos playlists pour qu'ils puissent ajouter, réorganiser et supprimer des morceaux.

• Toutes les personnes participant à une playlist collaborative peuvent réagir aux morceaux sous forme d'Emoji dans Apple Music.

• La section « AppleCare et garantie » de l'app Réglages présente la couverture dont vous bénéficiez pour tous les appareils connectés à votre identifiant Apple.

Dans la foulée du lancement d'iOS 17.3 , Apple a mis en ligne la version finale de macOS 14.3. Au programme, les nouveautés sont peu nombreuses : on retrouve les listes de lecture collaboratives d'Apple Music pour créer et alimenter des playlists à plusieurs, l'affichage du statut de la garantie et d'AppleCare de tous les appareils liés à l'Apple ID de l'utilisateur dans les réglages, et c'est tout à en croire les notes de version partagées par Apple. Il y a sans doute des corrections de bugs comme d'habitude, mais Apple n'en donne pas la liste.Vous pouvez lancer l'installation de macOS 14.3 dans les Réglages > Général > Mise à jour de logiciels. Voici les notes de version de macOS 14.3 fournies par Apple :