Apple TV et HomePod : tvOS 17.3 est disponible

Dans la foulée du lancement d'iOS 17.3 qui apporte la prise en charge de la fonctionnalité « AirPlay dans les hôtels » , Apple a également mis en ligne la version finale de tvOS 17.3 pour l'Apple TV ainsi que le HomePod. Cette mise à jour apporte sans doute les briques logicielles nécessaires à la mise en place du service de connexion via QR Code, qui est désormais disponible pour les hôtels souhaitant offrir à leurs clients une solution pour diffuser leurs contenus sur l'écran de la chambre via AirPlay.Apple ne donne pas d'autres détails sur cette mise à jour, qui apporte peut-être quelques corrections de bugs en plus de la pleine compatibilité avec iOS 17.3 macOS 14.3 et watchOS 10.3 . Vous pouvez lancer l'installation de tvOS 17.3 sur votre Apple TV dans Réglages > Système > Mises à jour logicielles > Mettre à jour les logiciels. Pour l'installation de la version 17.3 du logiciel interne sur le HomePod, rendez-vous dans les réglages de votre domicile sur l'application Maison de votre iPhone ou iPad.