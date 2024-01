Apple Vision Pro : 180 000 unités vendues en un week-end ?

Apple aurait vendu entre 160 000 et 180 000 unités de son casque de réalité virtuelle durant le premier week-end de précommandes, se risque à analyser Ming-Chi Kuo . C'est bien plus que le stock disponible pour le lancement , qui n'excèderait pas 60 000 à 80 000 exemplaires, et c'est pourquoi les délais ont rapidement augmenté : il y a désormais cinq à six semaines d'attente pour pouvoir obtenir un Apple Vision Pro aux États-Unis.Si les délais ont rapidement augmenté suite à l'ouverture des précommandes, ils ont tout aussi rapidement stagné pour ne plus bouger après 48 heures — ils ont même été réduits d'une semaine depuis. C'est l'indicateur d'un produit de niche, qui suscite l'enthousiasme chez une population de technophiles et de développeurs prompts à commander le jour J, mais qui produit donc un effet de soufflé une fois passée l'euphorie du premier week-end.Une fois le déficit d'offre comblé par Apple, Ming-Chi Kuo prédit logiquement une rapide ouverture des commandes à l'international, logiquement avant la WWDC de juin afin de maximiser l'adoption chez les développeurs avant la présentation de visionOS 2.