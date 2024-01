Une mise à jour logicielle pour les AirPods 2 et AirPods Pro de première génération

Après les AirPods 3 la semaine dernière , c'est au tour des AirPods 2 et des AirPods Pro de première génération de recevoir une mise à jour logicielle. Leur firmware passe également à la version 6A321, sans que l'on sache quelles sont les évolutions apportées par cette mise à jour. Apple affirme en effet que le nouveau firmware apporte, sans plus de précisions.Comme d'habitude, rappelons qu'il n'est pas possible d'installer manuellement une mise à jour logicielle sur les différents modèles d'AirPods : la mise à jour se fait automatiquement lorsque les écouteurs sont en charge et que l'iPhone est à proximité et connecté au Wi-Fi. Vous pouvez vérifier la version du firmware de vos AirPods dans les Réglages > Général > Informations > AirPods de [...].