Apple Watch : Samsung prévoit aussi ses capteurs de glucose et de tension

Apple n'est pas seule à travailler depuis des années à un capteur de glucose non-invasif qui permettrait aux diabétiques d'obtenir des relevés sans avoir à percer la peau. Samsung est également dans la course, a confirmé un représentant de l'entreprise à Bloomberg . La mesure de la tension en continu occupe également les ingénieurs du fabricant sud-coréen.Pour ce qui est de la mesure du glucose, extrêmement complexe à réaliser, Samsung se risque à prédire une mise au point d'ici cinq ans.

La Galaxy Watch 6

À Cupertino, cela ferait maintenant treize ans qu'une équipe plancherait sur la mise au point d'un capteur de glucose qui utiliserait une technique dite de spectroscopie d'absorption optique . Apple serait parvenue à mettre au point un prototype fonctionnel l'année dernière, mais il prendrait la taille d'un iPhone et il y aurait encore un long travail de miniaturisation à mener pour pouvoir espérer une intégration à l'Apple Watch : selon Mark Gurman sur Bloomberg, cela pourrait prendre entre trois et sept ans , une fourchette très large traduisant de nombreuses incertitudes.Pour ce qui est du capteur de pression artérielle, la sortie serait beaucoup plus proche : les rumeurs évoquent une intégration à l'Apple Watch Series 10 en septembre prochain. En revanche, il ne faudrait pas s'attendre à des relevés aussi précis qu'avec un équipement traditionnel avec un brassard à porter autour du bras. Le système serait suffisamment fiable pour détecter des mesures trop basses ou trop élevées sur la durée, mais pas pour donner des chiffres exacts : il se contenterait ainsi de donner une alerte et rediriger vers un spécialiste en cas d'anomalie prolongée.