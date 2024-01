Le Mac fête ses quarante ans, en pleine sortie de l'Apple Vision Pro

Le Mac fête aujourd'hui ses quarante ans ! C'était le 24 janvier 1984 : un Steve Jobs en costume présentait le tout premier Macintosh devant une foule enthousiaste. Hasard du calendrier, cet anniversaire tombe en plein pendant la promotion de l'Apple Vision Pro , le casque de réalité virtuelle d'Apple qui, quatorze ans après l'iPad, est sans doute le produit le plus à même d'évoluer dans une forme pouvant un jour remplacer le Mac. Apple n'a rien publié de particulier dans le cadre de cet anniversaire, mais plusieurs responsables d'Apple se sont entretenus avec le magazine japonais Pen Online avec un message à retenir de la séquence nostalgie : le Mac a encore un grand avenir.Craig Federighi, aujourd'hui vice-président senior de l'ingénierie logicielle chez Apple, raconte avoir découvert le Mac à l'âge de treize ans. Alors qu'il avait déjà commencé à apprendre la programmation,Tom Boger, vice-président du marketing du Mac et de l'iPad, se souvient de la publicité 1984 comme si c'était hier et raconte avoir obtenu son premier Mac en récompense pour avoir repeint toutes les pièces de la maison de ses parents. Conséquence similaire : une obsession jusqu'à l'insomnie et le rêve de rejoindre la compagnie fruitière de Cupertino. John Ternus, vice-président senior de l'ingénierie matérielle, se souvient enfin du Macintosh SE acheté par son père en 1987... qu'il a fini par l'amener à l'école malgré ses huit kilos.Comment la relation entre un Homme et son ordinateur peut-elle devenir si spéciale ? Pour Craig Federighi, c'est principalement une question d'interface.Par exemple, lorsque l'utilisateur réalise une opération nécessitant une confirmation, comme l'enregistrement d'un fichier, une fenêtre s'ouvre avec le bouton de confirmation sur l'extrême droite et le bouton d'annulation sur sa gauche. Cela paraît d'une grande banalité aujourd'hui, mais le Mac avait été pensé pour offrir une expérience cohérente sur tous ses logiciels., rajoute Federighi.Pour Tom Boger, c'est une question de facilité d'utilisation.John Ternus rajoute queLes trois responsables expliquent sans surprise que le succès du Mac est dû à quatre décennies d'innovations. Craig Federighi tient ainsi à souligner queEt bien sûr, Apple et ses employés aiment le Mac., résume Tom Boger.

L'interface d'Apple Vision Pro avec trois fenêtres ouvertes

Le casque de réalité virtuelle Apple Vision Pro peut-il supplanter le Mac ? La même question se posait avec l'iPad il y a plus de dix ans., affirme Tom Boger., poursuit Craig Federighi.Il évoque trois pistes majeures pour l'avenir du Mac : l'arrivée de l'informatique spatiale avec le casque Apple Vision Pro qui peut fonctionner comme une extension du Mac, l'intelligence artificielle qui va exploser dans les prochaines années... et le jeu vidéo, très sérieusement :