Sideloading en Europe : hors App Store, Apple voudrait toujours sa commission

La prise en charge des App Stores tiers et de la possibilité d'installer des applications depuis le web sur l'iPhone fait partie des grands changements imposés par la nouvelle législation sur les marchés numériques (la fameuse DMA) qui entrera en vigueur le 6 mars 2024 au sein de l'Union européenne. Apple s'y prépare, mais le Wall Street Journal prévient que ceux qui s'attendent à une ouverture des vannes en grand vont être déçus : Apple prévoirait une implémentation très restrictive de cette législation lui permettant de continuer à contrôler les applications disponibles (par le biais de certificats ?) et surtout de continuer à prendre une commission sur les différents achats.Les Pays-Bas ont en 2022 mis en place une législation permettant un système de facturation en dehors de l'App Store pour les applications de rencontre. C'est un cas très spécifique dont Apple pourrait s'inspirer pour son nouveau système européen : aux Pays-Bas, Apple a mis en place une API pour tout contrôler et la facturation passe alors de 30% à 27%. Reste à voir si le législateur européen se satisferait d'une telle implémentation qui retirerait alors tout l'intérêt de la loi. On devrait en savoir plus très bientôt avec la sortie imminente de la version bêta d'iOS 17.4.