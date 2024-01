DMA : Apple détaille la petite révolution d'iOS dans l'Union européenne

La législation sur les marchés numériques , souvent surnommée DMA pour, entrera en vigueur le 6 mars 2024 au sein de l'Union européenne. Apple a ce soir lancé la première version bêta d'iOS 17.4 qui comprend les changements à venir, détaillés dans un communiqué de presse . Apple annonce que ce sont pas moins de 600 nouvelles APIs qui sont mises en place pour respecter la DMA à la lettre, ainsi que de nouvelles options pour le paiement et la distribution d'applications sur iOS.Apple fait clairement comprendre qu'elle considère que cette nouvelle législation est une mauvaise chose, et c'est pourquoi les changements apportés seront uniquement valables au sein de l'Union européenne., a déclaré Phil Schiller qui est en charge de l'App Store.Il ajoute queApple annonce quatre changements majeurs pour les développeurs sur iOS. Premièrement, il y a de, incluant de nouvelles APIs et des outils qui permettent aux développeurs de proposer leurs applications iOS depuis des places de marché alternatives. Deuxièmement, Apple met en place, permettant notamment aux développeurs d'installer des applications et de gérer les mises à jour pour le compte d'autres développeurs. Troisièmement, de nouveaux frameworks et APIs permettent(ils doivent aujourd'hui utiliser le moteur WebKit de Safari). Quatrièmement, un formulaire est mis en place pour que les développeurs puissent soumettre des requêtes supplémentaires pour l'interopérabilité entre les fonctionnalités matérielles et logicielles de l'iPhone et d'iOS.iOS 17.4 met également en place les changements requis par la DMA concernant les paiements sans contact. Cela inclut de nouvelles APIs pourou de portefeuilles dans l'Espace économique européen. Au sein de l'Union, Apple permet également de sélectionner une application de paiement alternative (et une boutique d'apps alternative) par défaut.Pour limiter les risques de sécurité, Apple annonce quatre mesures. La plus importante concerne, à la fois automatique et manuelle sur certains points, pour vérifier que les applications ne posent pas de problème de sécurité avant d'être distribuées sur une boutique alternative à l'App Store. Des tableaux récapitulatifs obligatoires vont également informer l'utilisateur sur les diverses fonctionnalités des applications distribuées via des canaux alternatifs. Pour les développeurs de boutiques alternatives, il faudra montrer patte blanche et signer des engagements pour obtenir l'autorisation de distribution. iOS intègre également de nouvelles barrières pour bloquer le lancement d'applications qui contiendraient des malwares.Concernant Safari, un nouveau panneau s'ouvrira au premier lancement du navigateur afin de proposerqui peuvent être sélectionnés pour devenir le nouveau navigateur par défaut.Pour accompagner ces nouveautés, Apple annonce une importante évolution des conditions financières associées à la distribution d'apps sur l'App Store au sein de l'Union européenne. Pour les développeurs qui choisissent de rester sur l'App Store avec ces nouvelles conditions,de 30% à 17%, ou de 15% à 10% pour les souscriptions après un an ou pour les développeurs ayant un petit CA. En revanche, il y aurade 3% pour l'utilisation du système de paiement de l'App Store et un frais fixe annuel de 0,50 € pour toute première installation d'application par an au-delà d'un million de copies.ne permettant pas de passer par des boutiques et des systèmes de paiement tiers. Apple estime toutefois que 99% des développeurs choisissant les nouvelles conditions feront des économies sur les commissions versées à Apple, et que moins d'un pour-cent des développeurs seront soumis à la "Core Technology Fee" de cinquante centimes. On notera qu'Apple n'a pas tenté de forcer la main de l'UE sur le sujet le plus sensible : contrairement à ce que craignaient les rumeurs,. Apple a également mis en place un simulateur pour que les développeurs puissent estimer leurs frais selon les anciennes ou les nouvelles conditions.Maintenant qu'iOS 17.4 est entré en version bêta, les développeurs vont avoir quelques semaines pour découvrir et implémenter ces différents changements. La version finale d'iOS 17.4 devrait sans surprise arriver au tout début du mois de mars, juste avant l'entrée en vigueur de la DMA. Pour ce qui est de l'adoption du standard RCS sur l'application Messages, qu'Apple a promis pour 2024 , il faudra sans doute attendre l'arrivée d'iOS 18 en septembre prochain après une annonce à la WWDC en juin.