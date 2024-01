L'App Store s'ouvre aux services de jeux vidéo en streaming

En plus de l'ouverture d'iOS aux boutiques d'applications tierces au sein de l'Union européenne, Apple a hier soir annoncé l'ouverture de l'App Store aux services de jeux vidéo en streaming au niveau mondial. Voilà qui ouvre la porte à l'arrivée du Xbox Game Pass ou de Nvidia GeForce NOW sur l'iPhone et l'iPad, sans oublier l'Apple TV et le casque Apple Vision Pro. Cette option s'étend aux applications classiques qui souhaitent offrir des expériences in-app en streaming, qu'il s'agisse de jeux ou de mini-apps, chatbots et plug-ins qui pourront d'ailleurs intégrer le système d'achat in-app de l'App Store.Après s'être farouchement opposée au jeu en streaming sur l'App Store, Apple montre enfin un signe d'ouverture qui pourrait lui être hautement bénéfique. Dans son communiqué , Apple précise que, suggérant qu'il y aura des contrôles mais pas une validation systématique de chaque contenu.