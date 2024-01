De nouveaux emojis en approche avec iOS 17.4

Apple a hier soir distribué la première version bêta d'iOS 17.4 et on y découvre de nouveaux emojis, rapportés par Emojipedia . Il s'agit des nouveaux visuels annoncés l'année dernière dans le cadre de la version 15.1 du standard Unicode. On retrouve ainsi une tête faisant un mouvement latéral ou vertical, un phénix, un citron vert, un champignon brun, une chaîne brisée, des silhouettes de familles non genrées ainsi que de multiples emojis se déplaçant vers la droite (ils existaient déjà tous dans l'autre direction).iOS 17.4, qui inclut surtout de multiples nouveautés concernant la DMA européenne , devrait être finalisé d'ici au tout début du mois de mars. On retrouvera également ces emojis sur les autres systèmes d'Apple dotés de l'application Messages avec macOS 14.4, watchOS 10.4 et sans doute visionOS 1.1.