Un Apple Pencil 3 compatible avec Localiser repéré sur iPadOS 17.4

Un nouveau modèle d'Apple Pencil a été repéré par 9To5Mac dans les sources d'iPadOS 17.4, dont la première version bêta a été envoyée aux développeurs hier soir. Les références dénichées signalent une compatibilité avec l'application Localiser : on devrait donc pouvoir géolocaliser le stylet, mais on ne sait pas à ce stade s'il s'agira de la géolocalisation extrêmement précise de l'Ultra Wideband avec la puce Apple U2 ou de quelque chose de plus rudimentaire reposant sur la connexion Bluetooth.iPadOS 17.4 met également en place une nouvelle version de l'API PencilKit : elle passe en version 3 et devrait logiquement offrir de nouvelles possibilités aux développeurs d'applications, mais aucun détail n'a encore été fourni par Apple. Il est donc possible que d'autres évolutions soient dans les tuyaux pour cet Apple Pencil 3 mais qu'Apple souhaite les garder secrètes jusqu'à l'annonce de l'iPad Pro M3 attendue pour mars ou avril La version bêta d'iPadOS 17.4 a également révélé un positionnement horizontal pour Face ID et la caméra frontale de l'iPad Pro, qui doit subir une refonte de son design autour d'écrans OLED de 11 et 13 pouces. L'Apple Pencil 3 pourrait inaugurer un nouveau système d'aimantation afin de ne pas entrer en conflit avec le positionnement de la caméra ... à moins qu'Apple ne règle cette difficulté en optant pour une Dynamic Island comme sur l'iPhone.