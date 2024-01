iOS 18 serait une mise à jour historique

iOS 18 serait. C'est en tout cas ce que penseraient les développeurs planchant sur cette future version qui doit être présentée à la WWDC 2024 en juin prochain, selon les sources de Mark Gurman sur Bloomberg . La plus grande évolution de cette année concernerait la refonte tant espérée de l'assistant vocal Siri, qui gagnerait en compétences et en capacité de compréhension de requêtes complexes grâce à un tout nouveau moteur basé sur l'intelligence artificielle générative. Apple prévoirait plusieurs évolutions découlant de cette nouveauté, comme des fonctionnalités de résumé automatique et d'auto-complétion de texte (Pages et Keynote) ou de code (Xcode).

Visuel par The Apple Hub

Il y aura bien sûr de multiples autres nouveautés mais Mark Gurman ne donne pas de détails. La seule évolution déjà promise par Apple concerne la prise en charge du standard RCS sur l'application Messages qui permettra de retrouver la plupart des fonctionnalités d'iMessage (conversations de groupe, envoi de messages en Wi-Fi, notifications de lecture, indicateur d'écriture, envoi de photos non compressées, chiffrement, etc.) dans les échanges avec les utilisateurs d'autres systèmes comme Android.