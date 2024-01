Le MacBook Air M3 arriverait vers fin-mars

La prochaine mise à jour du MacBook Air est en approche. À en croire les bonnes sources de Mark Gurman sur Bloomberg , les nouveaux modèles seraient déjà en production chez les sous-traitants d'Apple et le lancement serait prévu dans les environs de fin-mars. La mise à jour serait centrée autour de l'intégration de la puce M3 et de quelques évolutions annexes comme la prise en charge du Wi‑Fi 6E qui offre de meilleures performances sur de courtes portées. Le reste de la fiche technique devrait rester majoritairement inchangé.

Visuel par The Apple Hub

La puce M3 est déjà connue : Apple l'a intégrée au MacBook Pro 14,2" d'entrée de gamme lancé en fin d'année dernière. Elle offre un joli surplus de puissance , un tout nouveau GPU offrant de multiples nouvelles technologies graphiques (Ray Tracing à accélération matérielle, Dynamic Caching, Mesh Shading), un meilleur Neural Engine ou encore un nouveau moteur de médias prenant notamment en charge l'accélération matérielle du format AV1. C'est une solide évolution par rapport aux puces M1 ou M2, et un gage de pérennité pour le futur MacBook Air M3.La principale incertitude concernant la prochaine révision du MacBook Air concerne la réorganisation de la gamme. Aujourd'hui, Apple vend toujours le MacBook Air M1 13,3" avec son ancien design à partir de 1 199 €, alors que le MacBook Air M2 13,6" démarre à 1 299 € et le modèle 15,3" à 1 599 €. Il est probable qu'Apple conserve au moins un modèle d'ancienne génération en entrée de gamme, et que les modèles M3 soient vendus un peu plus cher. Dans quelle mesure ? Pour le moment, on ne le sait pas. On devrait en tout cas y gagner au change : quel que soit le modèle que vous comptez acheter, il vaut mieux attendre l'arrivée de cette nouvelle gamme.Si vous ne souhaitez ou ne pouvez pas attendre la présentation du MacBook Air M3 pour investir dans une nouvelle machine, sachez que vous pouvez obtenir un rabais de 20% sur le MacBook Air M1 et de 15% sur le MacBook Air M2 en optant pour un modèle reconditionné par Apple sur le Refurb Store . En version neuve, le MacBook Air M1 est souvent sous la barre des mille euros chez Amazon ( argent or ) et à la Fnac ( argent or ). Il y a aussi souvent des offres avec 100 € à 200 € de remise sur les modèles M2 chez les revendeurs comme Amazon Boulanger ou CDiscount . Vous pouvez retrouver toutes les offres en temps réel sur notre comparateur de prix