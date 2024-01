La refonte de iPad Pro avec puce M3 attendue pour fin-mars

La prochaine révision de l'iPad Pro serait déjà en production et la commercialisation est attendue vers la fin du mois de mars 2024, selon les sources de Mark Gurman sur Bloomberg . Sorti en octobre 2022 , l'iPad Pro avec puce M2 va bientôt céder sa place au modèle M3 qui devrait arborer un nouveau design autour de nouvelles générations d'écrans.Finis les écrans LCD du modèle 11" et Mini-LED du modèle 12,9" : cette nouvelle génération d'iPad Pro ferait enfin le grand saut vers la technologie OLED avec des dalles de 11 et 13 pouces. Pour le petit modèle, cela représentera un grand progrès dans la qualité d'image avec un contraste absolu (les fameux "vrais noirs") et une luminosité maximale qui devrait être en hausse. Pour le grand modèle, le contraste absolu gagnera en précision (le rétro-éclairage des dalles Mini-LED se désactive par petites zones alors que chaque pixel d'un écran OLED émet sa propre lumière) et la tablette devrait gagner en légèreté et en finesse. Les deux modèles pourraient voir leur autonomie augmenter.Alors que les marges autour de l'écran de l'iPad Pro pourraient légèrement s'affiner, la webcam devrait déménager pour s'adapter à l'essor des usages en mode paysage : comme sur l'iPad 10 en 2022, elle se trouverait sur la longueur. Des traces d'un positionnement horizontal de Face ID ont déjà été trouvées au sein de la version bêta d'iPadOS 17.4 : ce changement ne fait ainsi plus aucun doute. Autre nouveauté à venir qui pourrait être liée au positionnement des aimants pour la recharge du stylet, un Apple Pencil 3 compatible avec l'application Localiser a aussi été repéré sur iPadOS 17.4. Un nouveau Magic Keyboard quiavec un plus grand trackpad serait également prévu selon Mark Gurman.

Un iPad Pro avec webcam horizontale — Image par The Apple Hub

L'autre grande nouveauté de cette future génération d'iPad Pro sera bien sûr le passage à la puce M3, que l'on connaît déjà puisqu'elle a été intégrée au MacBook Pro d'entrée de gamme en novembre dernier. Au menu, un franc surplus de puissance , d'importantes nouvelles capacités graphiques (Ray Tracing à accélération matérielle, Dynamic Caching, Mesh Shading), un meilleur Neural Engine ou encore un nouveau moteur de médias prenant en charge l'accélération matérielle du format AV1.D'autres évolutions pourraient être au programme, notamment du côté des appareils photos, mais les rumeurs sont jusqu'ici restées discrètes sur le sujet. Cette refonte de l'iPad Pro devrait en tout cas signer une montée en gamme, les dalles OLED étant plus coûteuses, et cela devrait s'en ressentir sur la facture finale. Voilà pourquoi Apple lancerait pour la première fois un grand modèle d'iPad Air de 12,9" plus abordable, lui aussi au printemps.Cette révision de l'iPad Pro arrivera vraisemblablement dans quelques semaines seulement : si vous n'avez pas craqué jusqu'ici, il peut être intéressant d'attendre le lancement des prochains modèles pour investir... mais en sachant que des hausses de prix sont assez probables (il y aura alors peut-être quelques affaires à réaliser sur la génération M2 en déstockage). Si vous ne souhaitez pas attendre, vous pouvez trouver quelques remises sur les modèles actuels sur notre comparateur de prix