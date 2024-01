macOS 14.4, watchOS 10.4 et tvOS 17.4 entrent en version bêta

Avec quelques jours de retard sur iOS 17.4 qui avait besoin d'une présentation en bonne et due forme à cause des nombreux changements mis en place pour respecter la nouvelle législation européenne , c'était hier soir au tour de macOS 14.4, watchOS 10.4 et tvOS 17.4 d'entrer en version bêta. Là, les évolutions sont beaucoup plus difficiles à dénicher. Pour l'instant, on retrouve logiquement les nouveaux emojis qui étaient déjà présents sur iOS 17.4, et c'est à peu près tout.Ce nouveau cycle de versions bêtas va durer quelques semaines et d'autres changements se révèleront peut-être au fil du développement. La sortie de ces nouveaux systèmes est attendue au tout début du mois de mars, à temps pour l'entrée en vigueur de la DMA le 6 mars.