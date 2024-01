De nouvelles références à un mystérieux homeOS au sein de tvOS 17.4

Voilà près de trois ans que l'on tombe de temps en temps sur des références à un mystérieux système appelé homeOS, dans les annonces d'emploi d'Apple et maintenant dans le code source de tvOS 17.4 qui est entré en version bêta hier soir. C'est MacRumors qui est à l'origine de la découverte qui montre que les travaux sur ce projet se poursuivent, sans que l'on sache exactement de quoi il s'agit.Il est possible qu'il s'agisse du dérivé de tvOS destiné aux futurs modèles de HomePod dotés d'un écran. L'enceinte connectée d'Apple ne tourne plus sous iOS depuis 2020 mais désormais sous tvOS . Bien qu'Apple utilise le terme « HomePod‌ Software » pour ses mises à jour logicielles, il s'agit bien du même système que l'Apple TV.On a pu voir deux prototypes de HomePod équipés d'un écran circulaire : l'interface d'un tel appareil serait forcément différente de celle rectangulaire de l'Apple TV, et tvOS pourrait alors suffisamment évoluer pour se scinder en deux avec un nouveau nom pour sa version destinée au HomePod. L'annonce pourrait avoir lieu dès cette année , pourquoi pas à la WWDC en juin, mais sans la moindre certitude à ce stade.