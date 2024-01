iOS 17.4 : SharePlay contrôle la musique sur HomePod et Apple TV

Avec iOS 17.4 et tvOS 17.4, Apple va permettre de donner le contrôle aux invités de la musique en cours de lecture sur le HomePod et l'Apple TV. Comme le rapporte MacRumors , un nouveau bouton SharePlay fait son apparition dans l'application Musique : il affiche un QR Code qui peut être scanné par un autre smartphone qui peut alors piloter la diffusion, et cela même s'il n'est pas abonné à Apple Music. Cela fonctionne même avec les smartphones sous Android à condition que l'application Apple Music soit installée.iOS 17.4 et tvOS 17.4 sont actuellement en version bêta. L'arrivée de la version finale pour le grand public est attendue au tout début du mois de mars, avec d'importantes nouveautés pour iOS 17.4 pour les utilisateurs européens