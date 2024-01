iOS 17.4 : le chronomètre arrive dans les Activités en direct

Parmi les multiples petites nouveautés à venir d'iOS 17.4, une amélioration concerne les chronomètres de l'application Horloge : ils s'affichent désormais dans les Activités en direct, au sein de la Dynamic Island et sur l'écran verrouillé de l'iPhone. On peut alors rapidement accéder à deux boutons permettant de mettre le chronomètre en pause ou de lancer un nouveau tour. Jusqu'ici, les comptes à rebours étaient bien pris en charge mais les chronomètres étaient étrangement exclus.Parmi les autres évolutions d'iOS 17.4, on compte de nouveaux emojis , la possibilité pour Siri de lire un message dans une autre langue une nouvelle option pour la protection en cas de vol de l'iPhone, le contrôle de la musique sur le HomePod ou l'Apple TV avec SharePlay, ainsi que de multiples et profondes évolutions pour respecter le législation sur les marchés numériques au sein de l'Union européenne. La sortie pour le grand public est attendue pour le début du mois de mars.