Apple Vision Pro : des retours très mitigés

Cette fois, c'est l'heure du grand bain pour l'Apple Vision Pro qui sortira officiellement ce vendredi 2 février aux États-Unis. En amont du lancement, Apple a comme d'habitude envoyé des exemplaires de démonstration à des youtubeurs et journalistes américains. La vidéo publiée par The Verge est particulièrement intéressante car elle offre, en plus de sa réalisation soignée, un point de vue à la fois complet et nuancé sur les différents aspects du casque et de l'expérience de l'informatique spatiale avec visionOS.Nilay Patel résume son test en une phrase :En substance, c'est très impressionnant mais bourré de concessions et encore loin de la perfection que l'on attend de ce type de produit, qui plus est à un tel tarif. C'est une V1, un produit qui s'améliorera mais qui ne pourra pas outrepasser certaines limitations physiques.Avant même d'aborder l'expérience à l'intérieur du casque, The Verge s'étonne de la mauvaise qualité de la fonctionnalité EyeSight, qui retranscrit les yeux de l'utilisateur sur l'écran OLED externe. Non seulement la résolution est faible (on distingue les pixels de loin), mais la luminosité l'est aussi (en plein jour, on ne voit pas grand chose) et le rendu est globalement flou.À noter également que visionOS n'indique pas lorsque les yeux sont retranscrits à l'extérieur :

Concernant le poids de l'appareil, on le savait déjà : oui, c'est lourd , jusqu'à 650 grammes. On ressent ainsi rapidement une certaine fatigue, voire une douleur en cas d'utilisation prolongée. La Dual Loop Band, qui ajoute un bandeau supplémentaire au-dessus de la tête, permet de réduire cette sensation mais sans miracle.La batterie externe rajoute 353 grammes et ne permet une autonomie que de deux heures et trente minutes. Il est bien sûr possible de garder le casque branché au secteur lors d'une utilisation sédentaire prolongée, ou de disposer d'une seconde batterie pour continuer à utiliser le casque pendant que la première est en train de charger. Pas question en revanche de débrancher une batterie pour en brancher une autre dans la foulée : l'Apple Vision Pro s'éteint instantanément. Cela passe donc forcément par une extinction et un redémarrage.Le son provenant des haut-parleurs intégrésL'audio directionnel a en revanche ses limites : un éventuel voisin entendra tout ce qui se passe et il vaut donc mieux privilégier des écouteurs comme les AirPods pour une utilisation en public.

À l'intérieur, les écrans n'offrent pas l'immersion à laquelle certains pourraient s'attendre : le champ de vue est limité et on peut voir du noir tout autour de l'image, un peu comme lorsqu'on utilise des jumelles. Apple n'a pas donné de chiffres sur la question mais The Verge évoque un champ inférieur à 110°, le tout avec un phénomène de vignettage assombrissant la périphérie de l'image et de légères distorsions de couleurs sur les bords. Il peut également y avoir des effets indésirables en cas de zones fortement lumineuses, qui viennent créer des aberrations optiques en franchissant les lentilles.

En eux-mêmes, les écrans Micro OLED sont jugés très impressionnants, avec une excellente finesse d'affichage et de belles couleurs sans pour autant saturer.La latence pour retranscrire la vidéo du monde extérieur, qui serait de seulement 12 millisecondes selon Apple, est également qualifiée de convaincante, de loin la meilleure du marché. Nilay Patel raconte ainsi qu'il est parfaitement possible de scroller sur son iPhone à travers les écrans du Vision Pro sans ressentir un quelconque décalage.Reste ce qui est peut-être le plus gros problème de l'Apple Vision Pro, et donc le plus gros challenge d'Apple pour les prochaines années : la promesse du casque est de reproduire le monde réel. Or, il n'est pas possible — en tout cas avec les technologies actuelles — d'atteindre le niveau des yeux humains, notamment dans la simulation du mouvement et dans la sensibilité en faible luminosité. On peut ainsi voir du flou lorsque l'on bouge un peu vite, et une qualité d'image qui régresse lorsque la lumière du jour diminue avec du bruit numérique qui apparaît alors. Le nombre d'images par seconde étant limité, filmer un écran LCD ou une source d'éclairage non continue peut également causer des interférences.La navigation au sein de l'interface du casque est d'une simplicité déconcertante : il suffit de viser avec les yeux puis de cliquer en pinçant des doigts. Le système serait d'une grande précision et les caméras du casque offriraient une grande liberté dans le positionnement de la main. Côté critiques, les éléments d'interface de visionOS seraient parfois un peu trop proches les uns des autres, et le positionnement de la main a ses limites : impossible de laisser tomber sa main derrière l'accoudoir du canapé, sous la table ou derrière sa jambe lorsque l'on est debout.Sans remettre en cause le bon fonctionnement du suivi oculaire, Nilay Patel a eu particulièrement du mal à s'adapter à l'idée même d'avoir à viser quelque chose des yeux pour pouvoir le sélectionner. Pour lui, ce serait quelque chose de complètement contre-intuitif dans le monde informatique où les contrôles sont habituellement dissociés des yeux. Un exemple parlant : lorsque l'on fait glisser un curseur dans l'édition d'une photo, que cela soit sur Mac avec la souris ou sur l'iPhone avec son doigt, on regarde les changements qui apparaissent en temps réel sur la photo. Pas le curseur !À ce titre, The Verge estime que le clavier virtuel de visionOS est pratiquement inutilisable, en tout casAu-delà, il faut se munir d'un bon vieux clavier externe.Côté caméras, l'Apple Vision Pro prend des photos à 6,5 mégapixels :La vidéo s'en sort mieux, mais avec beaucoup de compression et des effets de distorsion.La bonne nouvelle, c'est que les vidéos spatiales prises avec l'iPhone 15 Promalgré l'absence de 4K.Pour la visioconférence sur l'Apple Vision Pro, Apple a créé les Personas qui sont des avatars reprenant en temps réel les expressions de l'utilisateur à l'intérieur du casque. C'était un défi incroyablement complexe à relever. Sentant les critiques arriver, Apple avait prévenu que les Personas seraient en bêta dans un premier temps. Heureusement que l'on a cette précision :La fameuse vallée de l'étrange ...

L'aspect logiciel du casque ressemblerait beaucoup à ce qu'on connaît sur l'iPad, avec quelques absences notables concernant les applications disponibles ( on pense à toi, Netflix ). Le positionnement des applications en 3D entièrement personnalisable, incluant la retranscription de l'écran du Mac, peut aboutir à un certain chaos créatif :L'écran du Mac est en revanche limité à une définition de 2 560 x 1 440 pixels, ce qui est un peu (beaucoup) léger. À noter, concernant le Mac, qu'il n'est possible d'afficher qu'un seul écran à la fois.Regarder un film sur l'Apple Vision Pro serait évidemment très immersif et aussi très qualitatif, avec de multiples options de fonds et d'environnements. La qualité d'image serait exceptionnelle, au niveau voir au-dessus d'un téléviseur très haut de gamme.Le tout en étant seul à pouvoir voir l'image.En conclusion,avec plein d'idées novatrices et une exécution qui va loin dans l'attention aux détails.Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez découvrir d'autres vidéos réalisées par Marques Brownlee iJustine et Tom's Guide . Rappelons que le casque Apple Vision Pro sera uniquement disponible aux États-Unis dans un premier temps, à un tarif débutant à 3 499 dollars. Apple a annoncé que d'autres pays seraient concernés dans le courant de cette année, mais on n'en sait pas plus pour le moment.