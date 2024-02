Une nouvelle bêta iOS 17.4 demande le choix du navigateur par défaut

Apple a hier soir publié une version révisée de la première bêta d'iOS 17.4, celle qui a mis en place les nombreux changements requis par la législation sur les marchés numériques au sein de l'Union européenne. On y découvre une des mesures qui avait été annoncée mais qui n'était pas en place la semaine dernière : l'affichage d'un panneau à la première ouverture de Safari pour donner à l'utilisateur le choix du navigateur par défaut. La liste est bien fournie avec Brave, Opera, Aloha, DuckDuckGo, Ecosia, Firefox, Navigateur de Maple, Qwant, Edge, Chrome et Onion.Le choix d'un navigateur redirige vers l'App Store et l'installation entraîne automatiquement le changement du navigateur utilisé par défaut. Si on change d'avis, on peut ensuite modifier ce choix dans les Réglages > Safari > App du navigateur par défaut. La nouvelle législation européenne donne également aux navigateurs la possibilité d'utiliser leur propre moteur de rendu (tous utilisent aujourd'hui le moteur WebKit de Safari) mais Apple ne donne cette possibilité qu'au sein de l'Union européenne : pas dit que les développeurs accueillent favorablement la perspective de maintenir deux versions différentes de leurs navigateurs.