Modem 5G : Apple s'engage avec Qualcomm jusqu'en 2027

Apple s'est engagée avec Qualcomm pour deux années supplémentaires, a annoncé l'entreprise de San Diego à l'occasion de la présentation de ses derniers résultats financiers. Suite au rachat de l'activité de modems d'Intel en 2019 et au lancement de son projet de création de modem 5G maison , Apple avait conclu un accord avec Qualcomm pour une durée de six années ... et deux années optionnelles qui viennent donc d'être activées, confirmant de fait les difficultés d'Apple à finaliser son propre modem.En septembre dernier, des sources du Wall Street Journal décrivaient un développement chaotique et confiaient qu'Apple aurait encore trois ans de retard sur le meilleur modem de Qualcomm. L'objectif de lancer un premier modèle au sein du futur iPhone SE de quatrième génération début 2025 semblait de plus en plus illusoire — il est désormais complètement enterré.Cette année, seuls les futurs iPhone 16 Pro et 16 Pro Max auraient droit à un nouveau modem avec le Snapdragon X75 de Qualcomm qui promet la prise en charge de la 5G Advanced, un nouveau moteur neuronal améliorant la fiabilité de la connexion et les débits dans les situations les plus complexes (ascenseurs, garages, trains, etc.), le tout avec des économies d'énergie de l'ordre de 20% et une puce 25% plus compacte. Les futurs iPhone 16 et 16 Plus conserveraient le Snapdragon X70 aujourd'hui utilisé sur la gamme d'iPhone 15.