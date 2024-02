Vision Pro : le câble de la batterie présente un connecteur inédit

sans doute

Le câble de la batterie externe de l'Apple Vision Pro est bien amovible, a découvert Ray Wong : il y a un petit trou à côté du connecteur, et il suffit d'utiliser le petit trombone prévu pour la carte SIM de l'iPhone pour détacher un câble. Il est à la fois familier et inédit car il s'agit d'une version élargie du connecteur Lightning, avec douze broches au lieu de huit habituellement. Il y apeut-être une bonne raison technique à ce choix surprenant, mais on ne la connaît pas pour le moment.

Lightning Pro Max

Pour la petite histoire, ce n'est pas la première fois qu'Apple utilise une version folklorique de son connecteur Lightning, qui ne veut décidément pas mourir. Sur le casque AirPods Max, c'est un connecteur avec seulement deux broches qui est utilisé pour connecter l'arceau reliant les deux écouteurs.

Image par iFixit (lire : iFixit : l'arceau des AirPods Max est bien interchangeable)

Même s'il est toujours dommage de ne pas reposer sur des standards, on peut en tout cas considérer comme une bonne nouvelle la possibilité de déconnecter le câble de la batterie de l'Apple Vision Pro. Reste qu'Apple ne vend pas (encore ?) ce câble à l'unité : en cas de dommage sur celui-ci, il faudra donc acheter une seconde batterie à 199 dollars.