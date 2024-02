Q1 2024 : Apple publie de bons résultats financiers

Après quatre trimestres de baisse consécutifs, Apple a hier soir présenté ses résultats financiers pour le compte de son premier trimestre fiscal de l'année 2024, qui correspond aux mois d'octobre, novembre et décembre 2023. Cette période comprenant les fêtes de fin d'année, c'est toujours le plus gros trimestre de l'année et de loin. Cette fois, les résultats sont en hausse par rapport à l'année précédente avec un chiffre d'affaires de 119,58 milliards de dollars (+2,1%) et surtout un bénéfice de 33,92 milliards de dollars (+13,1%).L'iPhone progresse légèrement par rapport à l'année dernière à 69,70 milliards de dollars (+6%), tandis que les services continuent leur infatigable ascension à 23,12 milliards de dollars (+11,3%). Le Mac reste stable à 7,78 milliards de dollars (+0,6%), l'iPad souffre de l'absence de renouvellement à 7,02 milliards de dollars (-25,3%), et les autres produits subissent une chute inattendue à 11,95 milliards de dollars (-11,3%) qu'Apple explique par des calendriers de lancements différents et un trimestre fiscal qui comporte une semaine de moins que celui de l'année dernière. L'interdiction de vente de l'Apple Watch aux États-Unis n'a duré que quelques jours et l'impact est donc marginal.L'iPhone, traditionnellement très populaire en fin d'année puisqu'il bénéficie à la fois de l'effet de nouveauté suite au lancement de septembre et d'une forte demande pour les cadeaux de Noël, a représenté 58% du chiffre d'affaires d'Apple ce trimestre. Ce n'est pas le record : Apple avait déjà passé la barre des 60% avec un score de 61% en 2020 . Les services continuent de grappiller des parts et titillent désormais les 20%, solides deuxièmes dans les revenus d'Apple. Viennent ensuite les autres produits qui regroupent les AirPods, l'Apple Watch, les produits Beats, l'Apple TV, le HomePod et les différents accessoires, qui s'établissent à 10%. Le Mac et l'iPad se partagent les miettes, respectivement à 7% et 6%.Tim Cook s'est félicité de ces bons résultats même s'il cachent des disparités, et a annoncé qu'Apple a atteint un record de 2,2 milliards d'appareils actifs dans le monde.Apple ne s'est pas risquée à une prédiction pour le trimestre prochain.