Tim Cook promet des annonces sur l'IA cette année

En marge de la présentation des résultats financiers d'Apple hier soir, Tim Cook d'habitude si discret s'est autorisé un petit écart avec unen bonne et due forme sur les futures annonces de la WWDC 2024, qui devrait comme chaque année avoir lieu en juin. Il y sera notamment question d'intelligence artificielle :Les rumeurs sont nombreuses et unanimes : c'est bien cette année que la tant attendue refonte de Siri serait enfin dévoilée. Grâce à un nouveau moteur basé sur l'intelligence artificielle générative, l'assistant vocal gagnerait grandement en compétences, à la fois dans la variété de requêtes possibles et dans la capacité à comprendre des requêtes complexes. Apple prévoirait plusieurs nouveautés découlant de cette innovation au sein d'iOS 18 et de ses autres systèmes, incluant des fonctionnalités de résumé automatique ainsi que d'auto-complétion de texte et de code.