Bracelets d'Apple Watch : la collection de printemps en approche

Comme chaque année plus ou moins à la même période, Apple devrait bientôt présenter sa collection de printemps de bracelets destinés à l'Apple Watch. Deux modèles inédits sont apparus en photo sur les forums de MacRumors , signe que la production de ces futurs modèles a déjà débuté. On peut découvrir deux modèles Boucle Sport dans des coloris bleu marine et émeraude. L'année dernière, les bracelets de printemps avaient été présenté le 7 mars : il y a peut-être encore quelques semaines d'attente.Si votre Apple Watch date un peu et que vous commencez à envisager l'achat d'un nouveau modèle, sachez que les rumeurs anticipent un nouveau système de bracelets pour l'Apple Watch Series 10 attendue en septembre prochain. Ce n'est donc pas forcément le moment opportun pour investir dans de nouveaux bracelets.