Apple Watch : Apple ne veut pas d'une licence de Masimo

Voilà deux semaines que les Apple Watch Series 9 et Ultra 2 vendues aux États-Unis ne sont plus pourvues de leur fonctionnalité de mesure du taux d'oxygène dans le sang. L'interdiction de vente initialement prononcée par l'International Trade Commission est due à une violation de brevets de l'entreprise médicale Masimo. Après un court retrait des rayons fin-décembre, Apple avait obtenu une suspension de l'interdiction qui n'a duré que trois semaines : la cour d'appel du circuit fédéral a finalement rejeté la prolongation de la suspension de l'interdiction de vente en instance d'appel. Le processus d'appel pouvant être long, Apple a donc créé des versions alternatives de ses Apple Watch Series 9 et Ultra 2 afin de pouvoir continuer de les vendre aux États-Unis.Entre temps, Masimo avait déclaré être prêt à signer un accord avec Apple pour une licence lui permettant d'exploiter ses brevets relatifs au capteur de taux d'oxygène dans le sang, et confiait ne pas avoir été contacté à ce sujet par les avocats de Cupertino. Interrogé sur le sujet par CNBC (via Apple Insider ), Tim Cook a fermé la porte à d'éventuelles négociations :, a-t-il déclaré, ajoutant queSauf retournement de situation, il faudra donc attendre quelques mois avant de découvrir le prochain épisode de ce feuilleton haletant.