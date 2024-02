Le MacBook Pro 13 pouces de 2012 désormais obsolète

Le MacBook Pro 13 pouces de mi-2012 a été ajouté par Apple à sa liste des produits obsolètes , deux ans après être devenu « ancien » . Apple avait déjà cessé de produire les pièces détachées de ce modèle, mais il restait possible d'obtenir une réparation en fonction des stocks encore disponibles. Désormais, seul le réseau de réparateurs non-officiel pourra réparer cette machine — certaines pièces comme la RAM ou le disque dur sont d'ailleurs disponibles dans le commerce et très faciles à remplacer soi-même.Avec ce MacBook Pro de mi-2012 qui part définitivement à la retraite, une page se tourne : il s'agissait du dernier ordinateur portable d'Apple à encore intégrer un lecteur de CD/DVD ! Un lecteur optique que certains s'empressaient de remplacer par un second volume de stockage... Cette obsolescence particulièrement tardive s'explique par la longévité commerciale de ce modèle, qui était resté dans la gamme jusqu'en 2016 pour assurer un prix d'appel face aux coûteux modèles dotés d'écrans Retina.