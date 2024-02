Le lancement de l'Apple Vision Pro aux États-Unis en images

Ce vendredi 2 février, c'était le grand jour pour l'Apple Vision Pro aux États-Unis avec un lancement national pour le casque de réalité virtuelle d'Apple. Tim Cook était à New York pour fêter l'événement avec les clients du célèbre Apple Store de la cinquième avenue, et Apple a partagé quelques images de l'événement.

Une structure lumineuse à la forme de l'Apple Vision Pro dans le cube de verre de l'Apple Store

Le tout premier client à sortir de l'Apple Store...

...qui a eu droit à son selfie avec Tim Cook

Les canapés installés pour les tests sont en cuir

Il va falloir s'habituer à ce genre d'image !

Les casques de démonstration sont posés sur des pieds

Toujours aucun mot sur la stratégie d'Apple pour l'extension à l'international : on sait que de nouveaux pays seront concernés cette année, mais sans plus de détails. Des rumeurs évoquent une seconde vague de lancement avant la WWDC de juin afin d'élargir la base de développeurs pour le casque avant l'arrivée de la version bêta de visionOS 2, mais la France pourrait attendre plus longtemps