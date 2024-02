L'Apple Vision Pro n'est pas compatible avec les souris Bluetooth

Suite au lancement de l'Apple Vision Pro hier, Apple a donné quelques précisions techniques gardées secrètes jusqu'ici. On apprend dans une fiche de support que les anciens claviers et trackpads Bluetooth d'Apple qui fonctionnent à piles et non à batteries ne sont pas compatibles avec le casque. On apprend aussi et surtout que le casque est tout simplement incompatible avec les souris Bluetooth (et a fortiori filaires), y compris la Magic Mouse : c'est trackpad obligatoire, pour une raison que l'on ignore.Pour ce qui est des écouteurs et des casques, Apple garantit une compatibilité avec tous les AirPods et produits Beats actuels, même si elle conseille l'usage des AirPods Pro 2 avec boîtier USB-C pour bénéficier de l'audio sans perte et d'une plus faible latence. Les prothèses auditives MFi (Made for iPhone) sont également prises en charges. Pour le jeu vidéo, tous les contrôleurs MFi, par exemple destinés à la Xbox ou la PlayStation, sont bien compatibles.