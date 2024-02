Un port USB-C sur l'Apple Vision Pro ? Ça fera 299 dollars !

On avait déjà pu découvrir un connecteur inédit pour le câble de la batterie de l'Apple Vision Pro, qui ressemble au format Lightning mais avec douze broches au lieu de huit habituellement. Une version encore plus large est utilisée pour connecter les lanières du casque, qui gèrent un haut-parleur en plus de l'alimentation : il y a cette fois quatorze broches !

Capture par MacRumors

On apprend ce détail technique grâce à un produit un peu particulier : une lanière destinée aux développeurs qui remplace le câble d'alimentation de la batterie par un connecteur USB-C, afin d'apporter une connexion filaire avec le Mac pour le développement de certaines applications qui pourraient saturer le réseau Wi-Fi. Cette lanière vient se placer à droite, tandis que celle de gauche peut toujours être utilisée pour l'alimentation via la batterie.Cet accessoire est vendu 299 dollars ! L'occasion de souligner que le casque Apple Vision Pro ne sera pas concerné par la législation européenne rendant l'USB-C obligatoire : la loi couvre une large variété d'appareils, mais les casques de réalité virtuelle ne font pas partie de la liste.