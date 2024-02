iOS 17 a un taux d'adoption un peu plus lent que d'habitude

Apple a mis à jour les statistiques d'utilisation de ses systèmes mobiles pour nous donner le taux d'adoption d'iOS 17 et d'iPadOS 17 sur les différents modèles d'iPhone et d'iPad qui ont réalisé des téléchargements sur l'App Store le 4 février 2024. Comme d'habitude, on constate une plus forte propension des possesseurs d'iPhone à garder leur téléphone à jour, et un parc d'iPad plus vieillissant : les utilisateurs gardent leur tablette plus longtemps que leur smartphone.Sur l'iPhone, si on se limite aux appareils sortis ces quatre dernières années, 76% d'entre eux embarquent iOS 17 et 20% sont sur iOS 16, alors que 4% sont restés sur des versions plus anciennes. En élargissant à toutes les générations, iOS 17 tombe à 66% et iOS 16 à 23%, les anciennes versions représentant alors 11% du parc.Sur les quatre dernières générations d'iPad, 61% fonctionnent sous iPadOS 17 et 29% sous iPadOS 16, tandis que 10% restent sur des versions plus datées. Sur l'intégralité des appareils encore en usage, 53% embarquent iPadOS 17, 29% restent sur iPadOS 16 et 18% restent sur des moutures précédentes.Ces chiffres ne sont pas très bons, ou en tout cas moins que d'habitude concernant l'iPhone : l'année dernière à la même période, l'adoption d'iOS 16 grimpait ainsi à 81% sur les quatre dernières générations d'iPhone, signe qu'il n'y peut-être pas eu de nouveautés suffisamment attractives sur iOS 17 pour inciter les masses à garder un téléphone à jour.En juin prochain, Apple présentera les nouveautés d'iOS 18 qui passera l'été en version bêta puis sortira en septembre pour le grand public. Cette année, Apple devrait avoir un argument massue avec une importante refonte de Siri dont le moteur devrait être intégralement pensé à base d'intelligence artificielle.