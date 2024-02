L'iPhone 16 retournerait bien à des appareils photos verticaux

L'iPhone 16 retournerait bien un positionnement vertical pour ses appareils photos arrières. Le fuiteur Majin Bu a partagé les images de schémas industriels qui confirment ce positionnement indispensable à la prise de vidéos 3D pour l’Apple Vision Pro, ainsi que l'épaisse pilule du bloc photo qui rappelle le design de l'iPhone X... en beaucoup plus volumineux bien sûr. Le flash serait positionné en dehors de ce bloc, sur sa droite.Le site MacRumors a publié un rendu fidèle de ce à quoi cela devrait ressembler. On retrouve sur l'image le bouton d'action qui est aujourd'hui exclusif à l'iPhone 15 Pro, qui remplace le commutateur de sonnerie et qui a la particularité d'être personnalisable. Les schémas de Majin Bu intègrent également le nouveau bouton de capture , sur la même tranche que le bouton d'allumage du téléphone, qui serait dédié à l'appareil photo avec des fonctionnalités spécifiques dont la possibilité de détecter plusieurs niveaux de pression.C'est en septembre prochain qu'Apple dévoilera sa gamme d'iPhone 16. Comme chaque année à la même période, alors qu'Apple finalise ses fiches techniques et la sélection des fournisseurs, les rumeurs sont déjà nombreuses et vous pouvez découvrir les principales évolutions attendues sur cet article