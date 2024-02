Apple Music, TV et Devices remplacent enfin iTunes sur Windows

L'annonce remonte à janvier 2023 etentraient alors en version bêta pour bientôt remplacer iTunes sur Windows. Après une courte période de test de treize mois, ces trois applications sont désormais disponibles . Si vous avez l'idée saugrenue de posséder un PC sous Windows, vous pouvez désormais télécharger Musique Apple TV et Appareils Apple (qui reprend peu ou prou l'interface de gestion intégrée au Finder sur macOS)., a marmonné Tim Cook le sourire en coin L'installation de ces trois applications n'entraîne pas tout à fait l'arrêt du fonctionnement d'iTunes, cinq ans après sa disparition sur macOS Catalina qui avait été lancé en 2019 : le logiciel peut en effet toujours être utilisé pour l'accès aux podcasts et aux livres audio. Il faut Windows 10 ou 11 pour pouvoir en profiter : les utilisateurs restant sur une version plus ancienne devront continuer à se contenter d'un seul verre.