iOS 17.4 : les apps de visioconférence peuvent désactiver les effets 3D

Avec iOS 17 et macOS 14 Sonoma lancés l'année dernière, Apple a mis en place des effets 3D qui apparaissent automatiquement lorsque certains gestes de la main sont détectés lors des sessions de visioconférence. Le pouce en l'air à deux mains déclenche un feu d'artifice, le V de la victoire à deux mains fait tomber des confettis, le V de la victoire à une main fait s'envoler des ballons, le signe des cornes déclenche des lasers... C'est censé être rigolo mais ce n'est pas toujours très approprié, par exemple dans le cadre d'une visioconférence professionnelle. Or, c'est une fonctionnalité qui est activée par défaut.Il est bien sûr possible de désactiver manuellement les effets vidéo (via le centre de contrôle lorsque FaceTime est ouvert), mais beaucoup d'utilisateurs ne pensent pas à le faire. Avec iOS 17.4 actuellement en version bêta, une nouvelle API repérée par MacRumors permet aux applications de visioconférence tierces de désactiver les réactions aux gestes par défaut. Cela sera ainsi toujours actif sur FaceTime, mais plus forcément sur les applications utilisées à titre professionnel selon les choix que feront leurs développeurs pour leurs futures mises à jour. La version finale d'iOS 17.4 est attendue pour le début du mois de mars.