Apple travaillerait toujours sur des iPhone et iPad pliants

Apple travaillerait toujours sur des prototypes d'iPhone et d'iPad dotés d'écrans pliables, selon les sources souvent bien informées du site The Information . Concernant l'iPhone, deux modèles actuellement sur la planche à dessin se plieraient verticalement. Si de tels modèles venaient à voir le jour, Apple souhaiterait que l'épaisseur n'en soit pas accrue, ce qui serait un point de blocage majeur sur les prototypes actuels. Apple se poserait également de multiples questions, par exemple sur l'éventuelle intégration d'un écran externe pour avoir accès aux notifications lorsque le téléphone est refermé. L'intégration de Face ID sur les deux faces serait également problématique.

Visuel par The Apple Hub

Pour ces raisons et de multiples autres, dont le scepticisme des dirigeants d'Apple sur l'intérêt même d'un smartphone pliant, les travaux sur les écrans pliants se conduiraient désormais plus sérieusement sur les tablettes, avec des prototypes s'approchant de la taille d'un iPad mini avec un écran de 8 pouces. Les ingénieurs de Cupertino travailleraient notamment sur la pliure visible de l'écran, et sur des charnières permettant de poser l'iPad bien à plat pour une utilisation avec l'Apple Pencil. Rien ne serait en tout cas sur la feuille de route pour les deux prochaines années, affirme The Information : si quelque chose finit par aboutir, ce sera donc pour après 2026.